Vier Mannschaften siegen bei Verbandsvergleichen

Ketsch.Der Schachclub wartete bei Verbandsturnieren am Wochenende mit vier Mannschaftssiegen mit einem großen Erfolg auf. Den Auftakt am Freitagabend machte das Vierer-Pokalteam, das ganz überraschend den Landesligisten aus Weinheim mit 2,5:1,5 bezwang. Für Ketsch gewannen Florian Schrepp und Yasin Öztürk. Am Spitzenbrett schaffte Marcel Herm den wichtigen halben Punkt zum Gesamtsieg.

In der vierten Runde der Verbandsspiele am Sonntag schaffte die erste Vertretung Ketschs einen ungefährdeten 5:3-Sieg beim Schlusslicht SK Mannheim II. Dabei gewannen für Ketsch Marcel Herm, Lorenz Blocher, Yasin Öztürk und Annette Schrepp. Unentschieden spielten Hans Peter Detter und Heinz Sessler.

Sensation hauchdünn verpasst

Die zweite Ketscher Vertretung verpasste nur hauchdünn die große Sensation. Gegen den Favoriten aus Laudenbach musste man eine knappe 3,5:4,5-Niederlage hinnehmen. Werner Ries gelang am Spitzenbrett ein überraschender Sieg. Philipp Wadlinger schaffte gegen den um 600 Wertungspunkte besser stehenden Gegner eine Punkteteilung. Eine klasse Leistung zeigten Jugendspieler Julius Malsam sowie Thomas Riewe bei ihren Unentschieden gegen jeweils deutlich höher bewertete Gegner. Velimir Klepac und Marc Fugger teilten ebenfalls die Punkte mit ihren Kontrahenten.

Die dritte Mannschaft ließ dem ersatzgeschwächten Team von Hockenheim VI beim klaren 5:1-Sieg keine Chance. Die Punkte für Ketsch holten Kai Schäfer an Brett eins sowie Sebastian Schrepp, Karl Heinz Schleich und Lukas Siegel. Unentschieden spielten Ron Freudenberger und Martin Herde. Ketsch IV setzte sich mit 7,5:0,5 gegen Altlußheim III durch. Für Ketsch waren Leyla-Joelle Blaß (2), Julian Sessler (2), Lennart Rudel (2) sowie Christian Heiser (1,5) erfolgreich. zg

