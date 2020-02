Volle Halle faszinierend ruhig

Ketsch.Man nehme rund 140 Kinder und Jugendliche der Altersklassen U 8 bis U 18, stecke sie in eine Halle und erwarte, dass sie alle ruhig sind. Was gemeinhin zum Scheitern verurteilt sein dürfte, ist beim Jugend Grand Prix des Schachclubs in der Rheinhalle Programm. „Sobald die erste Runde losgeht, ist es total ruhig. Das ist insgesamt eine faszinierende Atmosphäre“, sagt Jugendleiterin Annette

...