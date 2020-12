Vollsperrung wohl noch bis Mitte nächster Woche

Ketsch.Das Regierungspräsidium Karlsruhe repariert seit dem 9. November 2020, unter Vollsperrung der L599 zwischen dem Knotenpunkt B291/L 599 und dem Knotenpunkt L599/K 4250, die Fahrbahnübergangskonstruktionen der Brücke der L599 über die Schnellfahrstrecke Mannheim-Stuttgart der Deutschen Bahn bei Ketsch. Zudem wird die Fahrbahndecke im gesperrten Streckenabschnitt auf einer Länge von rund 1400 Metern erneuert.

Aufgrund des Schneefalls am Dienstag, 1. Dezember, haben sich die Arbeiten der Fahrbahndeckensanierung der Landesstraße verzögert. Die letzte Asphaltschicht, die so genannte Deckschicht, konnte erst gestern, am 10. Dezember eingebaut werden.

Induktionsschleifen für Ampel

In den kommenden Tagen folgen noch Abdichtungs- und Markierungsarbeiten, der Einbau von neuen Induktionsschleifen in die Fahrbahn für die Ampelanlagen, Qualitätskontrollen und die Sanierung des Parkplatzes. Die Vollsperrung der L599 zwischen dem Knotenpunkt B 291/L 599 und dem Knotenpunkt L 599/K 4250 kann daher voraussichtlich erst Mitte der kommenden Woche wieder aufgehoben werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 11.12.2020