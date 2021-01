Vollsperrung zwischen Schwetzingen und Ketsch nach Kollision

Ketsch/Schwetzingen.Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag gegen kurz vor 8 Uhr auf der Ketscher Landstraße in Höhe des Schwetzinger Sportplatz. Zwei Autos sind kollidiert. Ein Fahrer war in seinem Fahrzeug eingeschlossen und wurde von der Feuerwehr befreit. In den Autos soll jeweils ein Fahrer gesessen haben. Offenbar wurde der Unfall durch eine Vorfahrtsverletzung verursacht. Aktuell ist die Straße in beide Richtungen gesperrt. Wegen auslaufenden Betriebsstoffen und der dadurch verunreinigten Fahrbahn, ist von einer längeren Sperrung auszugehen.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 08.01.2021