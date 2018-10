Volumen steigt auf 731 Millionen Euro

Region.In einer Pressemitteilung fasst die CDU-Fraktion die Ergebnisse der Kreistagssitzung in Meckesheim zusammen. Der Neubesetzung des Jugendhilfeausschusses, der aufgrund personeller Verände-rungen im Jugendpastoralen Team Rhein-Neckar und bei der Arbeiterwohlfahrt neu bestellt werden soll, wurde demnach zugestimmt.

Für die Kreistagswahl am 26. Mai des nächsten Jahres wurde der Kreiswahlausschuss gebildet. Vom Abschluss der Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt bezüglich des Kernhaushalts und des Eigenbetriebs Bau und Vermögen für die Jahre 2011 bis 2016 als auch von der Stellungnahme der Verwaltung wurde Kenntnis genommen.

Mit dem Beteiligungsbericht für das Jahr 2017 wurden die Kreisräte über alle wesentlichen Grundlagen und Entwicklungen der Unternehmen, an denen der Rhein-Neckar-Kreis beteiligt ist, informiert.

Landrat Dallinger legte den Kreisräten schließlich den Verwaltungsentwurf zum Haushaltsplan 2019 vor. Der Entwurf wird in den kommenden Wochen in den Ausschüssen des Kreistags beraten und in der Jahresabschlusssitzung am Dienstag, 11. Dezember, wohl verabschiedet, heißt es in der Pressemitteilung. Zu den bisherigen Themenkomplexen „Nachhaltige Finanzwirtschaft“, „Jugend“, „Soziales“, „Bildung“, „Gesundheit“, „Klima- und Umweltschutz“, „Wirtschaftsförderung und Europa“, „Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte“ und „Sicherstellung der Aufgabenerfüllung“ kommt im nächsten Jahr ein weiterer hinzu: Als strategisch relevanten Themenkomplex wird für 2019 die „Mobilität“ neu mit aufgenommen.

Der Haushaltsentwurf 2019 hat ein Volumen im Kernhaushalt sowie im Haushalt des Eigenbetriebs Bau und Vermögen und der und der Freiherr-von-Ulnerschen-Stiftung von rund 731 Millionen Euro – das sind etwa 24 Millionen Euro mehr als im laufenden Jahr. Der Hebesatz der Kreisumlage liegt bei 28,25, was einen Rückgang von 0,5 Cent bedeuten würde und sich unter dem Strich zu einem Kreisumlageaufkommen von 263 Millionen Euro addiert. Die geplanten Investitionen liegen demnach bei 35 Millionen Euro, die Verschuldung bei 77,4 Millionen – also niedriger als aktuell.

Als Nachfolger für den Verwaltungs- und Schuldezernenten Hans Werner wurde Ullrich Bäuerlein bestellt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 27.10.2018