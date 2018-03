Vom Tango bis zum Discofox

Anzeige

Ketsch.Zwei neue Angebote machen die Tanzfreunde den Interessierten in den nächsten Tagen. Dabei reicht das Spektrum vom Discofox bis zum Tango. Der Discofox-Workshop für „fortgeschrittene Anfänger“, so heißt es in der Ankündigung., startet am Freitag, 23. Februar, um 20 Uhr. Er richtet sich an all diejenigen, die gerne Après-Ski Parties besuchen, beim Familienfest oder im Freundeskreis mit gekonnten Schrittfolgen glänzen möchten.

Tanztrainer Rolf Bechberger möchte bei den Teilnehmern des Workshops an fünf Abenden die Kenntnisse im Discofox ausbauen. Voraussetzung ist lediglich, dass sie den Grundschritt bereits sicher beherrschen. Der Workshop findet im Saal des Gasthauses „Goldenes Lamm“ statt. Dort erklingen zuvor allerdings noch ganz andere Rhythmen, denn ab 18.30 Uhr wird dort von den Tanzfreunden ein Anfänger-Workshop Tango Argentino Workshop angeboten.

Dieser Tanz ist Teil des argentinischen Lebensstils – „ein trauriger Gedanke, den man tanzen kann“, heißt es in der Einladung. Trainer Rolf Bechberger möchte den Interessierten die Tanzfiguren Kreuz und Ocho vermitteln.