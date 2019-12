Von den Quadraten nach Hollywood

Von Peter W. Ragge

Ketsch. Die Schauspielerin Christiane Schmidtmer wäre heute 80 Jahre alt, an Heiligabend in J 7,27 in Mannheim geboren und 2003 in Heidelberg gestorben. In den 1960er Jahren galt sie als das „Deutsche Fräuleinwunder“, war erfolgreich in Hollywood und zwischen 1963 und 1970 auf mehr als 200 Titelseiten von Illustrierten rund um die Welt zu sehen. Doch in ihrer Heimatstadt kennt sie kaum einer. Dirk Berger hat viel über den einstigen Star gesammelt, will sie jetzt dem Vergessen entreißen und ihr vielleicht eine Ausstellung widmen.

„Auch wenn sie später in München, den USA und Heidelberg lebte, war sie die ersten sechs Jahre ein Mannheimer Mädchen“, betont Berger. Doch dann, mitten im Krieg, muss sie in den Odenwald fliehen. Der Vater bleibt im Krieg, gilt als vermisst. Sie habe sich aber stets weiter als Mannheimerin gefühlt, weiß Berger von ihrer Mutter.

Aufmerksam wurde er auf Christiane Schmidtmer im Jahr 2006. Berger, Hobbyschauspieler und Fasnachter, inszenierte mit seinem Ensemble in Ketsch die Boulevard-Komödie „Boeing Boeing“. „Es ist das meistgespielte Theaterstück der Welt, und ich schaute, welche Filme es gibt“, so Berger. Dabei stieß er auf die deutsche Ur-Aufführung (1962) und spätere Hollywood-Filmversion (1965). Schmidtmer spielt darin jeweils die Rolle einer der drei Stewardessen, in der Filmversion an der Seite von Jerry Lewis und Tony Curtis. Der Verleih wirbt damals mit den Körpermaßen der Darstellerinnen: 102 – 66 – 96 ist es bei Schmidtmer.

„Ich war perplex“

Als „Hometown“ von Schmidtmer steht überall „Mannheim“. „Ich war perplex, ich wusste nicht, dass eine aus Mannheim stammende Schauspielerin den Sprung nach Hollywood schaffte, dass quasi ein Star von hier kommt, war erstaunt und erfreut, aber gleichzeitig betrübt darüber, dass diese Frau nahezu vergessen ist“, so Berger. Daher begann er mit jahrelangen Recherchen, erstellte einen Wikipedia-Eintrag.

„Plötzlich gingen Türen auf“, stellte Berger fest. Er bekam Kontakt mit ihrem langjährigen Manager Ron Russel in den USA, mit Beate Dannhorn vom deutschen Filmmuseum in Frankfurt, wo einige Hinterlassenschaften von Schmidtmer lagern, und nicht zuletzt mit ihrer Mutter Gertrud, die bis zu ihrem Tod mit 96 Jahren im Januar 2016 in Heidelberg lebte.

Große Oberweite

Anfangs zögerte Berger, mit der alten Dame Kontakt aufzunehmen. Doch nach ihrem Tod erzählten ihm Nachbarn und die Hausärztin, wie gut es der Frau getan habe, noch mal über ihre Tochter und deren Erfolge zu reden und zu wissen, dass sich jemand für sie interessiert. So wurde Berger im Februar 2016 sogar Erbe des gesamten Hollywood-Nachlasses, der sich noch im Besitz der Mutter befand – zwei dicke Überseekoffer Material, unzählige Mappen, Bilder, Briefe, Zeitschriften.

So kann er nun im „Playboy“ von März 1966 blättern, wo die blonde junge Frau aus Mannheim – die Stadt steht eigens dabei – auf vier Seiten (fast) hüllenlos zu sehen ist. Ihre große Oberweite gilt als „größter natürlicher Busen von Hollywood“. In Malibu wird ein nach ihr benannter Bikini verkauft. Zahlreiche amerikanische Zeitschriften rühmen sie als „aufregendsten deutschen Import seit Marlene Dietrich“, und deutsche Magazine huldigen ihr stapelweise. Entdeckt worden ist Schmidtmer, die in München Schauspielunterricht nahm und dann dort an der Märchenbühne sowie kleinere Rollen fürs Fernsehen spielte, 1963 für Rolf Hädrichs Flüchtlingsdrama „Verspätung in Marienborn“. Da wirkt sie an der Seite von Oscar-Preisträger Jose Ferrer. Der empfiehlt sie dann für Hollywood, wo Regisseur Stanley Kramer sie für das international besetzte Starepos „Das Narrenschiff“ (1964/65) engagiert, neben Heinz Rühmann ebenso wie Lee Marvin und Vivien Leight.

„Aber der ganz große Durchbruch an die Spitze bleibt aus“, bedauert Dirk Berger. Dabei bekommt sie von Hollywood einen Sieben-Jahres-Vertrag angeboten – aber sie lehnt ab, kehrt zeitweise nach Deutschland zurück. „Man weiß nicht genau, warum das so war“, sagt der Ketscher. Belegt sei ein Verhältnis von Schmidtmer mit dem amerikanischen Schauspieler Glenn Ford, nachgesagt wird ihr auch eine Affäre mit Elvis Presley. Schlagzeilen dazu gibt es, Belege hat Berger keine.

Dafür kann er anhand der Dokumente nachvollziehen, wie sehr sich Schmidtmer abmühte, weiter im Geschäft zu bleiben – es aber doch nur für „B-Movies“ reichte, die Roy-Black-Schnulze „Unser Doktor ist der Beste“ zählt dazu, die amerikanische Serie „Ein Käfig voller Helden“ oder in Deutschland „Eis am Stil“. Es folgen ein paar Theaterrollen, wenn auch nie in ihrer Heimatstadt. Zuletzt gelebt hat Schmidtmer mit ihren Hunden bei ihrer Mutter in Heidelberg, wo sie sich für den Tierschutz engagiert hat – aber wohl ziemlich einsam war, so Berger. „Ein ganz spannendes, aber letztlich doch tragisches Leben.“

