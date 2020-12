Von der Anzahl der Spendenpakete überwältigt

Ketsch.„Ich bin überwältigt und habe mit so vielen Paketen wirklich nicht gerechnet“, freut sich Markus Unterländer von Freezone Straßenkids in Mannheim. Und in der Tat, der Kleintransporter, mit dem der Sozialarbeiter nach Ketsch zur Neurottschule gekommen ist, war in kurzer Zeit bis auf den letzten Quadratzentimeter gefüllt mit Päckchen und Tüten, die zuvor in der Aula von der Schüler-Mitverantwortung (SMV) der Gemeinschaftsschule gesammelt wurden.

„Wir machen seit vielen Jahren solche Sammelaktionen vor Weihnachten und diesmal haben wir uns entschieden, ganz in der Nähe die Freezone Straßenkids zu unterstützen“, erklärt Katharina (16) aus der Klasse 10a, die gerade noch eine weitere, gut gefüllte große Tüte an den Transporter bringt.

Alle Klassen waren in den vergangenen Wochen dazu aufgefordert, haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel, Schulmaterialien oder Waschmittel zu spenden. „Aus allen Klassen kamen Pakete und auch bei dm und bei Rewe Ketsch haben wir nach Spenden gefragt und etwas erhalten“, ergänzt Marvin (11) aus der Klasse 6a.

Schulleiter Joachim Rumold freut sich über die Aktion an der Schule gleich auf vielfältige Weise: „Die SMV hat diese Spendenaktion vorbildlich organisiert und umgesetzt, das finde ich großartig. Danken möchte ich an dieser Stelle natürlich allen Schülern und den Eltern für die großzügigen Spenden, dem Kollegium und unserer Vertrauenslehrerin Stefanie Gehrlein für die Unterstützung der SMV. Wir haben die Free-zone in Mannheim schon einmal bei unserem Sponsorenlauf bedacht und nun ist es schön, dass wir mit der Adventsaktion hier wieder anknüpfen können.“

Aus schwierigen Verhältnissen

Markus Unterländer, der seit 15 Jahren bei Freezone im Einsatz ist, bestätigt, dass diese Hilfe bestens ankommt. „Unser Fokus liegt bei Kindern und Jugendlichen im Alter von zwölf bis 25 Jahren, die teils aus schwierigen Verhältnissen kommen und leider zum Teil bereits auf der Straße als Obdachlose leben. In unseren Räumlichkeiten finden die Kinder und Jugendlichen einen Anlaufpunkt, der mitunter die einzige Konstante in deren Leben bildet“, informiert Unterländer.

Die gesammelten Spenden werden nun bei Freezone sortiert und später an die Bedürftigen verteilt. „Unser Ziel ist es, in diesem Jahr 100 Weihnachtstüten zu packen und zu verteilen, und wir sind froh, dass wir in diesem schwierigen Jahr doch so viele Spenden erhalten haben. Bei vielen Haushalten ist sicher durch Corona die finanzielle Situation angespannt und trotzdem wurden so eine Menge Pakete abgegeben. Die Spenden der Neurottschule helfen uns enorm, den Straßenkids an Weihnachten etwas Besonderes zukommen zu lassen, und wir sind sehr dankbar dafür“, führt der Sozialarbeiter weiter aus.

Mit großem Interesse hören die SMV-Vertreter der Neurottschule zu, als Markus Hinterländer beschreibt, wie viele Kinder und Jugendliche zu Freezone kommen und wie schwierig sich für die Betroffenen, die teils im gleichen Alter sind wie die Neurottschüler, das tägliche Leben gestaltet: „Wir sind zum Beispiel sehr dankbar, dass wir über den Winter den Straßenkindern die Möglichkeit geben können, eine warme Mahlzeit am Tag zu bekommen und auch unsere Notschlafstellen werden frequentiert. Zudem unterstützen wir die Kinder und Jugendlichen dabei, einen Schulabschluss zu schaffen, damit sie dann vielleicht wieder von der Straße wegkommen.“

Als der voll gepackte Kleintransporter mit den Spenden vom Schulhof der Neurottschule fährt, sind die SMV-Vertreter, der Schulleiter und das Kollegium einer Meinung: Diese Adventsaktion ist gelungen und hilft, wo Hilfe benötigt wird. csc

