Von Flensburg bis ans Mittelmeer gerannt

Ketsch.Die über 400 Schüler der Neurott-Gemeinschaftsschule haben mit ihrem jüngsten Sponsorenlauf eine beachtliche Laufleistung hingelegt. Insgesamt bewältigten sie eine Strecke von fast 1200 Kilometern. Damit, so die Sponsorenlauf-Projektleiterin Ulrike Christ, sind sie sozusagen einmal von Flensburg quer durch Deutschland bis an die ligurische Küste nach Genua gerannt. Wie viel Geld die Schüler damit erlaufen haben, sei noch nicht klar. Aber Christ rechnet damit, dass es wieder rund 4000 Euro sind, die zum einen dem Förderverein der Neurottschule und zum anderen der Aktion für krebskranke Kinder in Mannheim zugutekommt.

Es war der vierte Sponsorenlauf, den die Schule auf die Beine stellte, und wie immer war der Grad der Begeisterung unter den Schülern beachtlich. Pro Runde bekommen sie von ihren Eltern oder Großeltern etwas Geld und das schien eine enorm motivierende Wirkung zu haben. Die achtjährige Zoe schaffte elf Runden á 250 Meter und war darüber sehr stolz. „Für einen guten Zweck laufen macht Spaß.“ Eine Einschätzung, die auch die achtjährige Julia, der elfjährige Jannik und der zwölf-jährige Niklas teilten.

Tim, zehn Jahre alt, erklärte, dass es jetzt nur ein Motto gebe: „So viele Runde laufen wie möglich.“ Die Klassen eins bis zwei hatten für ihre 250-Meter-Runden 20 Minuten Zeit, die Schüler der dritten und vierten Klasse 25 Minuten und die Schüler der fünften bis zehnten Klasse hatten 30 Minuten für ihre 500-Meter-Runden. Viele Schüler gingen nah an ihre Grenzen und waren froh, als es vorbei war. Am Ziel wartete mit Äpfeln, Bananen und Traubenzuckerlutscher eine willkommene Stärkung, die der Rewe spendete.

Mit Spendenziel identifiziert

Überzeugt zeigten sich die Schüler auch vom Spendenziel. Vom Sinn des eigenen Fördervereins musste niemand überzeugt werden. Aber das galt auch für die „Deutsche-Leukämie-Forschungs-Hilfe – Aktion für krebskranke Kinder“. Kranken Kindern aber auch deren Geschwistern und Eltern zu helfen, sei ohne Frage eines der besseren Ziele auf dieser Welt. „Dafür zu laufen ist wichtig“, so der Tenor unter den Schülern.

Bei den 250-Meter-Runden schafften Emilia Biener mit 21 Runden und Max Dörsam mit 23 Runden den Tegesrekord. Bei den 500-Meter-Runden waren Alexa Isaera mit zehn Runden sowie Jannik Tilsen und Reza Amir Mohammad mit je zwölf Runden spitze. Am Ende, so Christ, war es ein gelungener Sponsorenlauf: „Es hat alles gepasst.“

