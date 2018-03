Anzeige

Ketsch.In seiner Show „Guitar Around The World“ präsentiert der Saitenvirtuose Adax Dörsam eine Auswahl exotischer Saiteninstrumente, die einzigartig in Deutschland ist. Der Mannheimer istam Freitag, 6. April, um 20 Uhr im Central Kino zu Gast.

Dörsam präsentiert aber auch humorvolle Anekdoten und Interessantes zu seinen Instrumenten und seiner Person. Auf ein abwechslungsreiches Konzert mit kurzweilig-witzigen und innig-meditativen Phasen könne sich der Besucher freuen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Adax Dörsam spielt auf seiner musikalischen Weltreise die Sitar aus Indien oder die Aoud aus Ägypten mit der ihm eigenen Virtuosität, er kombiniert diese geheimnisvollen exotischen Klänge stets mit seinem ganz eigenen Stil. Seine Stücke tragen so poetische Namen wie „Kühler Platz in Kairo“ oder „Melancholie in Lissabon“.