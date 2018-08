Brühl/Ketsch.Die Aktion der Sternsinger ist die größte Aktion von Kindern für Kinder auf der Erde. Festlich gekleidet und mit einem Stern vorneweg sind am Donnerstag, 5. Januar, in den Gaststätten in Ketsch und am Freitag, 6. Januar, wieder die Sternsinger in der Pfarrgemeinde in Ketsch unterwegs. Mit dem Kreidezeichen "20*C+M+B*16" bringen sie als die Heiligen Drei Könige den Segen "Christus segne dieses

...