Anzeige

Auf Lummerland gehen „Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer“ am 9. August um 14 Uhr auf Erkundungstour. Am gleichen Tag dreht sich in „Ferdinand: Geht stierisch ab!“ (16.30 Uhr) alles um eine außergewöhnliche Freundschaft zwischen einem Stier und einem Mädchen. Die Giraffe Raf ist in „Mein Freund, die Giraffe“ der beste Kumpel von Dikkertje Dap, einem Jungen. Die Freundschaft wird am 16. August um 14 Uhr auf die Probe gestellt. In der späteren Vorstellung an diesem Tag um 16.30 Uhr stehen Abenteuer für George, Julian, Dick, Anne und Timmy an. Im Film „Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier“ haben sie aufregende Sommerferien. Die pfiffigen Autos in „Cars 3 – Evolution“ fetzen am 23. August um 14 Uhr über die Leinwand. „Burg Schreckenstein 2“ titelt das neue Battle zwischen den beiden Internaten, bei dem sogar ein Zeppelin abstürzt. Spannung satt gibt’s um 16.30 Uhr.

Mit „Hotel Transsilvanien 3 – ein Monsterurlaub“ haben die Programmmacher einen aktuellen Streifen an Land gezogen, der gleich zweimal, am Donnerstag, 30. August, 14 Uhr, und Donnerstag, 6. September, 16.30 Uhr, gezeigt wird. Dracula geht mit seiner Familie auf Monster-Kreuzfahrt. Mit „Hanni & Nanni – mehr als beste Freunde“ erfährt man am Donnerstag, 30. August, um 16.30 Uhr die neuesten Aktionen der Zwillinge im Internat Lindenhof. Den Reigen der Sommerferienfilme schließen die Probleme um den Reiterhof „Rosenberg“ in „Wendy 2 – Freundschaft für immer“ am Donnerstag, 6. September, um 14 Uhr und die zweite Vorführung von „Hotel Transsilvanien“ um 16.30 Uhr ab. Bei Popcorn und Getränken ist im Central Kino immer etwas los, vor allem für die Kids am Ferien-Kino-Donnerstag. zesa

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 25.07.2018