Ketsch.Figuren aus Star Wars bevölkern die Eppelheimer Straße 2 in der Enderlegemeinde. Black Bricks hat seine Türen für Neugierige geöffnet. Matthias Schwarz bietet Modellbaufiguren aus dem Sci-Fi Bereich für jedermann an. „Die Eröffnungsfeier ist spät, aber mein Laden ist klein. Ich habe deswegen auf gutes Wetter gewartet und dieses auch bekommen. Besser spät als nie“, erzählt er. Bereits im Oktober 2017 hat sich Matthias Schwarz, der nebenberuflich an der Uniklinik in Heidelberg arbeitet, einen Lebenstraum erfüllt und das kleine, aber feine Geschäft eröffnet.

1980 geboren, in Oftersheim aufgewachsen, lebt er nun seit 20 Jahren in Schwetzingen. Bereits als Kind hat er sich für den Modellbau interessiert und gerne Filme und Serien geschaut. Geprägt hat ihn bis heute sein Lieblingsregisseur Tim Burton, der 1989 den ersten kommerziell erfolgreichen Batman-Film rausbrachte. Aber auch die Figuren von Masters of the Universe durften in seiner Sammlung nicht fehlen.

Im Jahr 2007 machte er sein Abitur und begann zu studieren. Drei Jahre später schloss er an der Universität Heidelberg seinen Bachelor of Science in Molekularbiologie ab.