Anzeige

Aber das Märchen von den tierischen Musikanten ist nicht alles. Beim Sommerfest im Johanneskindergarten gibt es auch grenzenlose Tänze und Spiele, wie es in der Einladung heißt. Und so freuen sich Kinder, Eltern und das Erzieherteam sehr auf ihre Sommerfestgäste. „Vor allem natürlich auf unsere ehemaligen und zukünftigen Kindergartenkinder, Freunde und Nachbarn“, heißt es in dem Schreiben. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 10.07.2018