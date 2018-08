Anzeige

Ketsch.Premiere am ersten Festsonntag für „Die Ganoven“ beim Backfischfest im Ketscher Bruch. Schwungvoll unterlegten sie den Ehrenvormittag und holten am Nachmittag nochmal alles aus der Repertoire-Kiste.

Dank der unerbittlich strahlenden Sonne hielten sich jedoch sehr wenige Festgäste im Zelt auf. Auf dem Rummelplatz war recht guter Betrieb und das Vorzelt mäßig gefüllt. Lange Schlangen standen an den Fischausgaben Ostfalk und Obeldobel. Viele holten sich die lecker panierten und frittierten Flossentiere auch sauber verpackt mit an den heimischen Tisch und damit in den kühleren Schatten.

Wenige wählten frei aus ebensolchen Plätzen, die sich nur zögerlich füllten. Allenthalben war Fingerschnippen zu sehen, mancher Gast sang auch ein paar Sätze der Fetenkracher mit, die die vier Männer auf der Bühne servierten. Zum Mitsingen animierten „Die Ganoven“ eifrig, was nur leidig Anklang fand. Ebenso war das „Hoch die Krüge“ sehr gern bemüht, doch wenig befolgt.