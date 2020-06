Von Virus und Verbrechen

Region.Die Unsicherheit der Menschen wegen des Coronavirus ist groß, heißt es in einer Polizeimitteilung. Kriminelle würden die ernste Lage im Zusammenhang mit der Pandemie schamlos für ihre Machenschaften ausnutzen. Am Telefon geben sie sich als Enkel aus, der mit dem Virus infiziert sei, oder melden sich als Mitarbeiter eines Bankhauses mit einer angeblich vielversprechenden Geldanlage in Krisenzeiten.

Aber auch der „falsche Polizeibeamte“ und die Gewinnversprechen am Telefon sind nach wie vor gängige Betrugsmaschen – auch in Ketsch.

Das alles habe nur ein Ziel: Ältere Menschen um Geld und Wertsachen zu betrügen.

Zu diesem Thema bietet die Polizei im Facebook-Streaming des Präsidiums Mannheim am Donnerstag, 18. Juni, von 17 bis 17.30 Uhr jede Menge Informationen.

Zum Angebot zur Kriminalprävention gelangen Interessierte über den Link www.facebook.com/polizeimannheim oder per Anruf, Telefon 0621/1 74 12 12. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 13.06.2020