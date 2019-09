Von Wachtenburg zum Eckkopf

Ketsch.Die TSG-Wanderer starteten ihre jüngste Tour bei idealem Wetter in Wachenheim. Zunächst ging es aufwärts zu der über dem Ort thronenden Wachtenburg.

Über einen Treppenanstieg hinter der Burg führte der Weg in den Wald Richtung Eckkopf. Die Hütte dort versprach eine umfängliche Rast mit Bewirtung. In der Kühle des Waldes kam die Wandergruppe zügig voran. So schaffte man es nach einer guten Stunde den Eckkopf zu erreichen. Die Bewirtschaftung wird von Vereinen im Wechsel übernommen. Die Blasmusiker aus Meckenheim bewirteten die TSGler mit bekannter Pfälzer Küche und leckeren selbst gebackenen Kuchen. Da der Rückweg wieder über die Wachtenburg erfolgte, konnte auch hier noch mal eine Rast eingelegt werden.

Die nächste Wandertour bietet die TSG-Wanderabteilung am Samstag, 5. Oktober, von Gleisweiler zur Landauer Hütte an. Anmeldungen nimmt Helke Schwab, Telefon 062 02/5 77 77 05, entgegen. Vorbesprechung ist am Dienstag, 1. Oktober, 19 Uhr im TSG-Clubhaus. ws

