Von wegen länger schlafen

Hallo ihr Zweibeiner,

liebe Leser.

dort, wo ich wohne, gibt es drei unterschiedliche Sorten von Zweibeinern mit Hund. Die einen sehen ziemlich müde und manchmal noch etwas zerzaust aus, wenn sie meine vierbeinigen Kollegen ausführen, die anderen sind putzmunter, unterhalten sich sogar untereinander und die dritten sind wieder etwas müder, dafür meistens nicht zerzaust.

Wann welche Zweibeiner auf der Straße zu sehen sind, hängt irgendwie mit dem Licht zusammen. Wenig Licht = müde und zerzaust, viel Licht = munter und gesprächig, gar kein Licht = müde, aber nicht zerzaust.

Mein Herrchen sagt, das hängt an der Uhrzeit und mit der Tageszeit zusammen und überhaupt, ständig schaut es auf die runde Scheibe in der Küche bevor wir losgehen und wenn wir zurückkommen gleich wieder. Sogar am Arm hat mein Herrchen so eine runde kleine Scheibe.

Mir persönlich ist das völlig egal. Ich will nach draußen, wenn ich muss, ich fresse, wenn ich Hunger habe und ich schlafe, wenn ich müde bin. So eine runde Scheibe ist mir dabei völlig egal.

Neulich hörte ich, wie mein Herrchen mit jemandem sprach, etwas von Zeitumstellung am Wochenende sagte und Winterzeit erwähnte. Von einer Stunde länger schlafen oder so ähnlich.

An welchem Rädchen es am Wochenende nun auch drehen wird, mich interessiert das sicher nicht (verrate ich natürlich nicht vorher, bisschen Spaß muss sein). Denn wenn ich morgens raus muss, dann muss ich raus, egal wie die Zeiger auf der runden Scheibe auch stehen. Von wegen, eine Stunde länger schlafen...

Euer Marley csc

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 22.10.2020