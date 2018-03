Anzeige

Ketsch.Nach der obligatorischen Kaffeetafel hieß Rudi Kurbiuhn den bekannten Hobbyfilmer Peter Grimm aus Schwetzingen im Haus der Begegnung willkommen. Er startete die filmische Reise im Oberbayerischen Prien und führte am Chiemsee auf die Herren- und Fraueninsel. Auch Salzburg sowie Kufstein und Reit im Winkel gehörten zu seinem Ausflugsprogramm.

Vom Bahnhof in Prien aus ging es mit einer 100 Jahre alten Dampflok in historischen Wagen zur Schiffsanlegestelle in Richtung Zentrum, vorbei an historischen Kirchen und mit aufwendigen Fresken geschmückten Häusern. Im Jahr 1873 kaufte König Ludwig II. die Herreninsel und ließ den Bau einer Kopie des Versailler Schlosses beginnen, was ihn vor finanzielle Probleme stellte. Aus diesem Grund wurden die Arbeiten nach dessen Tod 1886 eingestellt, das Schloss wurde nie ganz fertig. „Trotzdem ist es ein Besuchermagnet, man fühlt sich dort vom Prunk fast erschlagen“, sagte Peter Grimm.

„Im Kaisersaal tagten auf Einladung des bayerischen Ministerpräsidenten im Jahr 1948 Abgesandte aus den drei Westzonen und schufen dort beim Verfassungskonvent zur Vorbereitung des Grundgesetzes die Basis für die spätere Gründung der Bundesrepublik Deutschland.“