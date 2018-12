Von wilder Verfolgungsjagd bis zum reinen Tor

Ketsch.Das vollgepackte Jubiläumsprogramm im Central beginnt an diesem Wochenende mit der Weihnachtsgeschichte „Der Polarexpress“. Starregisseur Robert Zemeckis bediente sich bei der Produktion aus 2004 der damals neuen Technik des Motion Captures: Zuerst werden die Schauspieler real aufgenommen, ehe ihr Spiel auf digitale Figuren übertragen wird. Oscar-Preisträger Tom Hanks übernahm gleich sechs Rollen – beispielsweise den Zugschaffner, den Vater der Hauptfigur, ein kleiner Junge, und auch den Weihnachtsmann.

Robert Zemeckis zeichnet auch für „Zurück in die Zukunft“ von 1985 verantwortlich. Michael J. Fox und Christopher Lloyd erleben als Marty McFly und Doc Brown ein zeitreisendes Abenteuer. Eine Kritik liest sich so: „… alles ist dermaßen leicht, charmant und witzig präsentiert, dass auch der schlechtgelaunteste Misanthrop sich ein Lächeln nicht verkneifen kann.“

Im Namen des Herrn unterwegs

Schwarzer Anzug, weißes Hemd, schwarze Krawatte, Hut und Sonnenbrille. „Sind Sie Polizisten?“ – „Nein Mam, wir sind Musiker.“ John Belushi und Dan Aykroyd sind in „Blues Brothers“ aus dem Jahr 1980 im Namen des Herrn unterwegs, um in elf Tagen 5000 Dollar aufzutreiben. In der musikalischen Kultkomödie von Regisseur John Landis werden Polizeiautos und ein Einkaufszentrum zerstört, wie es genüsslicher nicht sein könnte. „Oh heilige Madonna von der seeligen Beschleunigung verlass‘ mich nicht“, meint Elwood (Aykroyd) während einer Verfolgungsfahrt zu Joliet Jake (Belushi).

Subtiler Grusel-Thriller

„Wenn die Gondeln Trauer tragen“ aus dem Jahr 1973 zählt zu den Horror-Klassikern der Filmgeschichte. Der subtile Grusel-Thriller von Regisseur Nicolas Roeg gilt zudem als einer der besten Venedig-Filme aller Zeiten. Julie Christie und Donald Sutherland spielen das unglückliche Elternpaar, das sich durch ein Labyrinth aus Andeutungen und Todesahnungen bewegt.

„Forrest Gump“ von Robert Zemeckis gehört für viele zu jenen Filmen, die man gesehen haben muss. In einer Kritik hieß es über die von Tom Hanks gespielte Hauptfigur: Er ist der „reine Tor, der unbeirrt auf seiner Suche nach Glück durch die amerikanische Zeitgeschichte wandelt“. Mit 7,6 Millionen Besuchern war „Forrest Gump“ 1994 der erfolgreichste Film in Deutschland. In den USA spielte der mit sechs Oscars ausgezeichnete Film nahezu 330 Millionen Dollar ein. mab

