Vor der Rheinhallen-Gaststätte gibt’s drei Tage lang etwas auf die Ohren

Ketsch.Das „29er Musikfest“ vor der Rheinhallen-Gaststätte steht vor der Tür und die Vorbereitungen für das große dreitägige Spektakel von Samstag bis Montag, 27. bis 29. Juli, laufen auf Hochtouren. „Natürlich bereiten wir diese Veranstaltung schon seit Monaten vor, aber jetzt beginnt die heiße Phase“, so Organisationschef Stefan Strobel. Viele Jahre schon ist Strobel in dieser Funktion tätig, aber kein Fest ist wie das andere. Tatkräftig unterstützt wird Strobel dabei von Iris Neal und Regina Schleifenheimer.

Auch in diesem Jahr gibt es an allen drei Tagen ein umfangreiches musikalisches Programm: Den musikalischen Auftakt am Samstag, 27. Juli, übernimmt die Stadt- und Kirchspielskapelle Oppenau, die die Gäste von 17.30 bis 19.30 Uhr unter der Leitung von Stephan Börsig mit abwechslungsreicher Blasmusik unterhalten wird. Im Anschluss übernimmt die überregional bekannte Acoustic-Party-Band „Who2ladies“ die Bühne. Mit ihren Coverhits quer durch die Chartsgeschichte sind die Musiker ein Garant für beste Stimmung. Von Liedern der Beatles, 1990er-Jahre-Hits von den Backstreet Boys bis hin zu aktuellen Topsongs von Joris, Macklemore und Mark Forster haben sie alles dabei.

Tafelspitz auf der Speisekarte

Am Sonntag, 28. Juli, eröffnet das Gesamtorchester des Musikvereins 1929 Ketsch unter der Leitung von Chefdirigent Kunihiro Ochi um 11 Uhr den traditionellen Frühschoppen. Daran schließt sich der „Familiennachmittag“ an, organisatorisch gestaltet von Janina Wittig und Iris Neal, und musikalisch umrahmt vom Jugendorchester des gastgebenden Vereins unter der Leitung von Lea Koch und Andreas Gebhardt. Ab 16 Uhr wird dann die Bigband des Musikvereins Plankstadt einen weiteren musikalischen Akzent setzen. Im Anschluss präsentiert sich nochmals das Gesamtorchester der 1929er mit abwechslungsreicher Unterhaltungsmusik bis in den späten Abend hinein. Mit diesem geht’s am Montag, 29. Juli, ab 17.30 Uhr auch weiter. Um 20 Uhr beginnt dann das beliebte „Wunschkonzert“, für das Dirigent Kunihiro Ochi besondere Titel zusammengestellt hat. Das Gesamtorchester lässt schließlich auch das Musikfest ausklingen, dann unter der Leitung von Julian Wittig.

Für Speisen und Getränke sorgt an allen drei Tagen das Küchenteam unter Leitung von Stefan Strobel mit einer reichhaltigen Auswahl an Speisen und Getränken. Am Sonntag steht der beliebte Original-Tafelspitz auf der Karte, für den die Enderle Chuchi Ketsch verantwortlich zeichnen. Musikalisch wie kulinarisch ist für jeden Geschmack etwas dabei, freut sich der Veranstalter auf viele Gäste. Wer vor diesem Fest das Gesamtorchester unter der Leitung von Kunihiro Ochi hören möchte, hat dazu am Samstag, 20. Juli, von 17 bis 19 Uhr Gelegenheit, wenn die Musiker in Heddesheim beim dortigen „Heddesema Dorffeschd“ eine Kostprobe ihres Könnens geben. zg

Info: www.musikverein1929ketsch.de

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 19.07.2019