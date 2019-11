Vor Johnny Cash verneigt

Die „Man in Black“ garantieren beste Stimmung im Saal. © Lenhardt

Ketsch.Wer Johnny Cash liebt, mag auch die Band „Man in Black – Tribute to Johnny Cash and his friends“, die im Ferdinand-Schmid-Haus auf ihre Getreuen in der Enderlegemeinde trafen.

Die Musiker um Sänger Harald Wein aus Altlußheim verneigten sich vor dem großen Ausnahmetalent Cash, der mehr als 500 Lieder komponierte. Das Spektrum umfasste nicht nur Country, sondern auch Rockabilly, Blues, Folk oder Pop. Zumal „Man in Black“ auch die Weggefährten von Johnny Cash in ihrem reichhaltigen Repertoire berücksichtigten. Songs wie „Ring of fire“ und „I walk the line“ durften nicht fehlen – sie sind wie „Erkennungsmelodien“. Die Single „Ring of fire“ aus dem Jahr 1963 wurde eine Million Mal verkauft und digital 1,2 Millionen Mal heruntergeladen. mab

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 13.11.2019