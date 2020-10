Vor Wahl Farbe bekennen

Ketsch.Trotz der Corona-Pandemie war der Zuspruch der Bevölkerung bei der Informationsveranstaltung der Bürgerinitiative (BI) „Rettet den Entenpfuhl“ auf dem Marktplatz sehr gut, teilt die BI mit. Sie gab das Wissen und die Erfahrungen über die Problematik des geplanten Sand- und Kiesabbaus im Gewann Entenpfuhl weiter.

Vorschläge aus der Bevölkerung wurden aufgenommen und werden von der Arbeitsgruppe bei ihrer nächsten Sitzung diskutiert. Auf die vielfach gestellten Fragen, wie etwa die Gemeinde und die Gemeinderäte zu dem Vorhaben stehen oder wie es mit der Unterstützung der Parteien aussieht, vermittelten die BI-Mitglieder ihre Eindrücke. Bei so viel Engagement der Bürger müssten sich die politischen Verantwortlichen dieser Sache annehmen und den Wählern ihre Position unterbreiten. Die nächste Veranstaltung der BI ist eine Bürgerinfo in Schwetzingen am Samstag, 28. November, von 10 bis 13 Uhr nahe der VHS. zg

