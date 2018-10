Vorbote des 40-Jahre-Albums

Ketsch.Die Band des Backfischfests schlechthin – „Radspitz“ – hat das Video zum neuen Song „Das wird groß“, den sie nach dem Spiel der Kurpfalz-Bären in der Neurotthalle erstmals vor Publikum spielten, nun veröffentlicht.

„Wir reisten auf Einladung des isländischen Fußballverbandes im Juni nach Island. Wir spielten unsere Songs ,Der Isländer‘ und ,Road to Glory‘ auf der Public Viewing Bühne unmittelbar vor dem zweiten Gruppenspiel der isländischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Russland gegen Nigeria. Diesen Island-Trip haben wir im Bild festgehalten. Und aus diesem Material ist das Video entstanden“, erklärt Bandleader Klaus Pfreundner. „Radspitz“ geht nächstes Jahr in die 40. Saison. „Das wird groß“ ist die erste Single des Jubiläumsalbums, das Anfang 2019 erwartet wird. mab

Info: Das Musikvideo gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 24.10.2018