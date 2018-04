Anzeige

Ketsch.Zur Mitgliederversammlung des Chores Cantiamo begrüßte die Vorsitzende Silke Kraßnitzer zahlreiche Mitglieder im „Haus der Begegnung“. Auf der Tagesordnung standen dieses Mal keine Neuwahlen, da der Vorstand alle zwei Jahre gewählt wird und sich vergangenes Jahr neu konstituiert hat.

In seinem Jahresbericht hob der zweite Vorsitzende, Dieter Tilch, zwei herausragende Konzerte hervor. Bereits im Januar wurde die Barockoper „Dido & Aeneas“ in Reilingen aufgeführt. Besonderheit war dabei die Kombination mehrerer Elemente der Projektchöre aus Cantiamo und „Vocal Offspring“, namhafte Solisten aus der Region, das Profi-Orchester „Operone“ mit historischen Instrumenten als auch das Ballet. Der nächste Höhepunkt war die Aufführung einer „Serenade“ im Oktober mit verschiedener Kantaten von Mozart und Brahms in Schwetzingen.

Nicht zu kurz kommen durfte die Geselligkeit: Im Juli kurz vor den Ferien traf man sich in der Grillhütte Hockenheim zu einem Sommerfest, das sehr harmonisch und fröhlich verlief.