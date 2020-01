Vortrag über Erbrecht und Eigenbedarf

Ketsch.Für den Verein Haus und Grund Region Schwetzingen/Hockenheim zählen die Vermieter und Eigentümer in Ketsch seit der Vereinsgründung im Jahr 1988 zum Kernbestand. Jahr für Jahr wuchs die Zahl der Mitglieder in der Enderlegemeinde auf heute insgesamt 147. Darauf, so die Vorstände Rudolf Berger und Wolfgang Reineke, sei man mit Recht stolz.

Aufgrund der seit Beginn an durchgeführten Sammlung der aktuellen Mieten wird ein genauer Einblick in die Mietpreisentwicklung ermöglicht, zumal man schon vor mehreren Jahren einen Musterrechtsstreit um die Ermittlung der „ortsüblichen Miete“ führte. Einen Mietspiegel für die Region Schwetzingen/Hockenheim gibt es bekanntlich nicht, sodass das Vereinsregister eine Alleinstellung hat.

Vorwurf unter Geschwistern

Nun lädt der Verein zum Immobilien- und Erbrechtsforum am Mittwoch, 22. Januar, um 18 Uhr in die Gaststätte „Schützengilde“ ein. Das Thema im ersten Teil lautet: „Der eine pflegt, der andere erbt – ist das gerecht?“ Häufiger Vorwurf unter Geschwistern nach einem Erbfall: „Ich habe Mama 24 Stunden am Tag betreut und musste meinen Job aufgeben, während du Karriere gemacht hast!“ Ein Streit ist die Folge. Referent ist Fachanwalt für Erbrecht Michael Rudolf.

Im zweiten Teil geht es um das Thema „Eigenbedarf“. Wohnraum wird knapper und teurer. Das kann zum Problem werden, wenn man mehr Platz für sich selbst oder andere benötigt. Aber wer gehört zum Kreis derjenigen, zu deren Gunsten ein Mietverhältnis gekündigt werden kann? Referent ist der Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht Wolfgang Reineke. Die Veranstaltung ist kostenfrei. zg

