Wacklige Phasen kosten Bären den Auswärtserfolg

Corona

Schnelltest-Center kommt nach Schwetzingen

Das Corona-Schnelltest-Center Rhein-Neckar eröffnet am nächsten Samstag, 28. November, um 9 Uhr in Schwetzingen. Es wird in der Duisburger Straße 9 eingerichtet - an dieser Stelle befindet sich die Veranstaltungsstätte „MiiO".