Ketsch.Für Christian Ochs gibt es keinen Zweifel daran, das die Wärmepumpe eine Schlüsseltechnologie für den Klimaschutz ist. Dem Geschäftsführer des Heizung-Expert Meisterbetriebs in der Enderlegemeinde ist es deshalb unverständlich, wie wenig Häuslebauer oder Hausbesitzer über die Wärmepumpe wissen. „Es gibt Umfragen, in denen gehen bis zu 80 Prozent der Befragten davon aus, dass die Wärmepumpe keine richtige Heizung ist und Öl- oder Gasheizungen ersetzen kann. Das erschreckt mich. Denn die Wärmepumpe ist nichts Exotisches“, betont Christian Ochs.

Seine Mitarbeiter und er bauen seit elf Jahren Wärmepumpen in Neu- und Bestandsbauten ein. Knapp 250 Wärmepumpen hat das Unternehmen mit Kunden im Umkreis von rund 50 Kilometern verwirklicht.

Referenz in Durlacher Straße

Darunter das Referenz-Objekt, die größte Wärmepumpen-Anlage mit 2500 Quadratmetern beheizter Fläche, in der Durlacher Straße in Ketsch. Dazu gehört aber freilich auch das kleine Haus mit 50 Quadratmetern an der Hohwiese.

Das Prinzip einer Wärmepumpe unterscheidet sich elementar von dem einer herkömmlichen Heizung: Letztere erzeugt durch Verbrennung von Öl, Gas oder Holz Wärmeenergie, die Wärmepumpe nutzt dagegen kostenlose Umweltenergie, die im Erdreich, im Wasser oder in der Luft gespeichert ist.

Energieverluste minimiert

Bei der Wärmepumpe entstehen keine sehr hohen Temperaturen, was die Energieverluste minimiert. „Wärmepumpen liefern eine Vorlauftemperatur von bis zu 65 Grad Celsius nur über den Verdichter und ohne einen zusätzlichen Heizstabbetrieb. Das ermöglicht einen effizienten Betrieb auch im Bestandsbau unter Nutzung der bereits vorhandenen Heizkörper“, weiß Christian Ochs. Die Wärmepumpe benötigt für die Aufbereitung der Umweltwärme zwar Hilfsenergie, meist elektrischen Strom, doch das macht nur einen geringen Teil des Energieeinsatzes aus. Eine gute Wärmepumpe schaffe es, mit nur etwa 25 Prozent elektrischer Energie und 75 Prozent Umweltenergie 100 Prozent Heizenergie zu erzeugen, erklärt Christian Ochs.

„Für die Wärmepumpe braucht es keinen Öltank oder Gasanschluss und auch keinen Schornstein – nur die Wärmepumpe hat kein Abgas“, sagt der Heizungsexperte. Zwar sei die Wärmepumpe geringfügig teuerer als eine herkömmliche Heizungsanlage, dafür tue man aber etwas für die Umwelt und habe keine Auflagen zu beachten. Vielmehr: „Wärmepumpen werden vom Staat mit 2000 Euro für Standardanlagen und bis zu 10 000 Euro für größere Anlagen gefördert.“

Traumpaar beim Firmengebäude

Beim Heizung-Expert Firmengebäude bilden eine Photovoltaikanlage und eine Wärmepumpe ein Traumpaar – hier ist Christian Ochs unabhängig von fossilen Energieträgern. Und im Sommer sei das Haus auch noch angenehm gekühlt. Auch das gehöre neben der Garantie von fünf Jahren zu den Vorteilen der Wärmepumpe, sagt Ochs. mab

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 20.10.2018