Wagen erfüllt Wünsche

Tina Schönleber freut sich über die Hilfe von Christian Beck.

Ketsch.Der Personal-Trainer und Fitnesscoach Christian Beck aus Ketsch, der unter dem Namen „Run for your Life“ firmiert, hat seine Kunden zur Weihnachtsfeier eingeladen und auch eine Tombola veranstaltet. Den Erlös von 500 Euro übergab Christian Beck nun Tina Schönleber, die den Wünschewagen in Mannheim betreut.

Menschen in ihrer letzten Lebensphase Glück und Freude schenken – das ist die Mission des Wünschewagens des Arbeiter-Samariter-Bundes. Seit 2014 erfüllt das rein ehrenamtlich getragene und über Spenden finanzierte Projekt schwerstkranken Menschen einen Herzenswunsch und fährt sie gemeinsam mit ihren Familien und Freunden noch einmal an ihren Lieblingsort. Über 1500 Wünsche haben die rund 1300 Wunscherfüller bereits wahr werden lassen. mab

Freitag, 13.12.2019