Waltraud Hohn nun Ehrenmitglied

Ketsch.Bei den Waldpiraten haben die Hausfrauen mit ihrer Spende Freude ausgelöst. „Wir überreichten 1500 Euro und haben gesehen, dass das Geld dort sehr gut angelegt ist“, sagte Ingrid Maldet bei der Weihnachtsfeier über ihren Besuch im Camp bei Heidelberg, wo sich krebskranke Kinder erholen können.

Über 80 „Hausfrauen“ freuten sich mit, waren sie es doch, die für die Summe sorgten. Das große Glas drehte schon wieder die Runde, wurde gut gefüllt mit Scheinen – die Hausfrauen tun ihren Anteil daran, die Welt für Menschen, denen es weniger gutgeht, ein wenig zu verbessern. Maldet kündigte an: „Vielleicht teilen wir im kommenden Jahr den Betrag zwischen den Waldpiraten und dem Sterntaler-Hospiz für Kinder.“ Dafür gab es Applaus.

Jedes Jahr bekommen die Hausfrauen bei der Mitgliederversammlung im Februar den Terminplan für zwölf abwechslungsreiche Monate, in dem auch das Treffen kurz vor Weihnachten seinen festen Platz hat. Was geboten wird, bleibt geheim, bis sich die Tür zum Festraum öffnet. Dieses Mal traten Susanne und Andreas Gebhardt ein – mit Gitarre. Das Geschwisterpaar gefiel mit seinem harmonischen Gesang. Dabei wurden die Frauen immer wieder gebeten einzustimmen. Zwischen „Alle Jahre wieder“, „Stille Nacht“ und Oh du Fröhliche“ streuten die Gebhardts auch „Hymn“ von Barclay James Harvest oder „The Rose“ von Bette Midler ein, die Stille in den Raum zauberten.

Es gab die Geschichte vom kleinen Sternenengel zu hören. Mit Blick auf all das Elend auf der Erde vergingen ihm Freude und Zuversicht des Öfteren. Als er jedoch erfuhr, dass es auch noch Hoffnung auf der Welt gibt, bekam er seine Leuchtkraft wieder und strahlte fortan vom Nachthimmel.

Dame der ersten Stunde

Eine besondere Ehre war es Ingrid Maldet, mit Waltraud Hohn eine der Hausfrauen der ersten Stunde zum Ehrenmitglied zu ernennen. Diese erinnerte sich gut: „Vom Gründungstreffen wusste ich, war damals 26 Jahre alt, aber ich musste arbeiten und konnte nicht kommen.“ Das war der Grund dafür, dass sie erst ein Jahr nach der Gründung des Vereins offiziell Mitglied wurde. Die Ehrenmitgliedschaft kam so überraschend wie willkommen. Im Beifall der Hausfrauen nahm Waltraud Hohn die Urkunde und ein Blumengebinde entgegen. Fortan ist sie vom Mitgliedsbeitrag, 25 Euro jährlich, befreit: „Das spende ich dann für den guten Zweck“, sagte sie.

Zeit, überrascht zu werden, war nun für die Vorsitzende, die sonst für verblüffte Gesichter sorgt, als der Nikolaus ins Zimmer kam und von ihrer unermüdlichen Arbeit berichtete. Den großen Dank der Frauen dafür brachte im rot-weißen Gewand Bernd Bürkle zum Ausdruck. zesa

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 21.12.2019