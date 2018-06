Anzeige

Ketsch.Die TSG Wandergruppe startete im pfälzischen Leistadt zu einer Rundwanderung. Das erste Ziel, nach einer Stunde mit steilem Anstieg durch den kühlen Wald, erreichten die Wanderer den malerisch gelegenen Ungeheuersee. Dieses Naturdenkmal diente im Mittelalter als Viehtränke. Heute ist es ein mooriger Teich mit vielen Seerosenflächen.

Nach einer gemütlichen Rast an der Weisenheimer Hütte begann die nächste Etappe auf schmalen steilen Waldwegen nach oben zum Forsthaus Lindemannsruhe und zum Bismarckturm. Auf dem Gipfel des Peterskopfes am Bismarckturm genehmigten sich die Damen einen Eiskaffee, bevor es an den recht steilen, anstrengenden Abstieg ging durch Groß-Winterstal.

Wegen der Aussicht lohnte sich noch ein kleiner Umweg, der wieder steil nach oben anstieg, zur Laurahütte. Nach sechs Stunden erreichten die Frauen etwas müde wieder den Ausgangspunkt. wp