Warten auf günstigen Moment

Ketsch.So mancher Autofahrer musste am Dienstag in der Brühler Straße im Bereich der Rheinstraßen eine Vollbremsung hinlegen: Mitten auf der Straße stand unvermittelt eine einzelne Warnbake, die lediglich durch ein kurz davor aufgestelltes allgemeines Baustellenzeichen angekündigt wurde. Während die meisten Verkehrsteilnehmer sicherheitshalber den Gegenverkehr abwarteten, versuchten andere, sich rechts an der Bake vorbeizuschlängeln, wobei so manches Auto dabei über die hohen seitlichen Begrenzungen schrammte. Der Grund für das Hindernis war eine Fahrbahnabsenkung neben einem Gullyschacht.

„An dieser Stelle ist die Decke abgesunken, was wir am Dienstag bemerkt haben“, erklärte Bauamtsleiter Hans Keilbach auf Nachfrage. Sofort habe der Bauhof die Warnbake zur Absicherung aufgestellt und am Mittwochmorgen dann mit einem Presslufthammer die Decke aufgebrochen und das Loch provisorisch mit Schotter aufgefüllt. Die genaue Ursache können die Experten noch nicht benennen, da gebe es verschiedene Möglichkeiten, sagte Bauamtsleiter Keilbach.

Es könnten Kanalschäden sein

„Kanalschäden oder auch nur einfache Materialabsenkungen im Untergrund kommen auf diese Weise zum Vorschein“, so Keilbach. Um die Absenkung in der Fahrbahn grundlegend zu beseitigen, muss die Stelle nun freigelegt, also komplett aufgegraben werden. „Dazu muss die Straße eventuell voll gesperrt werden, da mit Bagger und anderem großen Gerät gearbeitet werden muss.“ Weil aber bis September die Schwetzinger Straße wegen der Großbaustelle gesperrt sein wird, gibt es bis dahin keine Umleitungsstrecke. „Wir wollen deshalb erst einen günstigen Moment abwarten, die Brühler Straße aufzureißen“, so Keilbach.