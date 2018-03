Anzeige

KETSCH.Grillen ist das neue Kochen und liegt bei den Deutschen voll im Trend. Die einen tun es das gesamte Jahr über, andere warten auf die wärmeren Tage und legen dann mit den kulinarischen Genüssen vom Grill richtig los. Wie es geht und vor allem, was alles auf dem Rost gezaubert werden kann, zeigen beim „Angrillen“ am Samstag, 17. März, von 10 bis 15.30 Uhr, am Küche & Wohnen Keilbach Nicole Henze und Thomas Leiser.

Längst geht es nicht mehr nur um die Zubereitung von Fleisch und Würstchen – gegrillt wird, was das Herz begehrt. Variationen von herzhaft und pikant bis süß sind machbar. „In diesem Jahr geht die neue Generation der Genesis-Grill-Reihe aus dem Hause Weber an den Grillstart bei uns“, freut sich Alexandra Keilbach, als „World Partner Weber“ die neuen Gasgrills „Genesis II“ oder „Genesis II LX“ beim Saisonstart zum reduzierten Hauspreis anbieten zu können.

Klasse Rabatte am Aktionstag

Bei einem Kauf eines Weber-Grills bis 31. März gibt es klasse Rabatte, dazu zählen die Gratis-Anlieferung und Montage. „Das iGrill3-Thermometer gibt’s ebenfalls dazu“, versichert die überzeugte Ganz-Jahres-Grillerin. Speziell von Weber geschulte Mitarbeiter beraten in allen Fachfragen und Details der Kundenwünsche. Am Aktionstag wird es zudem einen Weber-Holzkohlegrill in Betrieb zu erleben geben – da ist der direkte Geschmacksvergleich von Kohle zu Gas drin.