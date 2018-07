„Was tut ihr da – helft mir doch endlich“

Anzeige

Neben ihm sitzt Kirill Berezovski, der Bühnentanz, Choreographie und Tanzpädagogik studiert hat. Aktuell arbeitet er an eigenen Choreographien in der Metropolregion. „Die Arbeit hier macht Riesenspaß, ist aber auch eine Herausforderung.“ Dritte im Bunde ist Amelia Eisen, sie stammt aus Nevada City in Kalifornien und studierte unter anderem am Alonzo King’s Lines Ballet in San Francisco.

Amer schlüpft in eine Hauptrolle

Aufmerksam verfolgt sie unter den Schülern Amer, der eine zentrale Rolle übernommen hat: „Im April haben wir mit den Kindern in kleineren Gruppen gearbeitet, schnell haben sich die gefunden, die in die verschiedenen Rollen schlüpften – und es passt.“ Amer macht sich groß, zeigt damit, dass er eine erhabene Figur ist. Leicht harsch geht er zum Teil mit seinen Mitspielern um, das gehört zur Geschichte. Das Proben-Szenario zeigt den Flugzeugabsturz, zwei reglos am Boden liegende Menschen. Statt sich um die Verletzten zu kümmern, strömen Schaulustige herbei. Mit den Händen symbolisieren die Schüler Fotoapparate und Handys, anstatt zu helfen, filmen und knipsen sie. Der Bezug zur Realität und der Sensationsgier der Menschen ist da. Einer der Verletzten steht auf: „Was tut ihr da, ich hatte einen Unfall, keiner hilft mir – helft mir doch endlich.“

Starke Gefühle. Doch wo bleiben Empathie und Hilfsbereitschaft in derartigen Momenten? Fragen, die sich die Viertklässler stellen, die sie im halbstündigen Tanztheater offen zeigen. „Wir werden weitestgehend auf Kostümierung verzichten“, erklärt Pascal Sangl, „da der Körperausdruck mittlerweile so geschult ist, dass unschwer zu verstehen ist, was dargestellt wird.“

Nacheinander laufen die Kinder derweil wirr durcheinander, Handys am Ohr, einer steht verloren da, andere übersehen ihn fast. Hektik, Unpersönlichkeit – „das ist die Straßenszene, wie sie sich überall auf der Welt zu jeder Tageszeit abspielen kann“, stellt Kirill Berezovski fest. Die Aufführung ist ein Ausflug in die Fantasie mit Realitätsbezug und dem etwas erhobenen Zeigefinger.

