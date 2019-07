Was, wenn Helden plötzlich streiken?

Ketsch.„Vorhang auf!“ heißt es am Dienstag, 23. Juli, um 18 Uhr bei der Kulturbühne der Neurottschule. Dort wird an diesem Abend das Theaterstücks „Helden“ aufgeführt, lädt die Schule alle Interessierten ein. Der Eintritt ist frei.

Die Viertklässler der Neurottschule haben in den vergangenen Schulwochen in Kooperation mit der Schauspielerin und Theaterpädagogin Angelika Baumgartner ein Theaterstück der besonderen Art einstudiert. Es handelt von menschlichen Fehlern und von Superhelden, welche die Fehler der Menschen korrigieren. Was aber, wenn sie in einen Helden-Streik treten und die Welt, bis auf wenige Heldenkinder, nur noch aus Superschurken besteht? Die Zuschauer dürfen sich überraschen lassen, welche der beiden Seiten die Oberhand gewinnen wird.

Die Aufführung wird unterstützt von Stefan Schneider vom Nationaltheater Mannheim, der bei den Requisiten und beim Bühnenbild mit anpackte. zg

