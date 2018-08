Waschbrett –auch für die Musik

Ketsch.Es ist Sinnbild für einen flachen, durchtrainierten Bauch, aber auch nützliches Hilfsmittel beim Waschen der Schmutzwäsche: das Waschbrett. In einigen Ländern wird es noch heute benutzt. Dazu gehören Indien oder Afrika, in Regionen, in denen es keinen Strom und Fließendwasseranschluss gibt.

Das Waschbrett ist üblicherweise etwa 30 bis 40 Zentimeter groß. Die Oberfläche ist so gestaltet, dass sich ein regelmäßiges Muster von Erhebungen und Vertiefungen bildet, auf denen das feuchte, zu waschende Kleidungsstück bei der Handwäsche gerieben wird, um Verschmutzungen zu lösen.

Der Waschprozess hat sich in den letzten 100 Jahren stark verändert. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts musste die Wäsche noch bis zu 24 Stunden lang eingeweicht, in großen Kesseln gekocht und dann mit verschiedenen Hilfsmitteln, wie dem Waschbrett von Hand bearbeitet werden. Zum Ausspülen der Wäsche ging man vielfach noch an den Bach oder die Wasserpumpe, da hierfür sehr viel Wasser benötigt wurde und die Häuser oft noch keine eigenen Wasseranschlüsse hatten. Da das Waschen so aufwendig war, wuschen wohlhabendere Leute oft nur zwei- bis dreimal im Jahr; einfache Leute mussten oft einmal im Monat Waschtag abhalten, da sie nicht ausreichend Wäsche hatten.

Weiterhin im Kochkessel

Bei den ersten Waschmaschinen wurde ein Rührflügelkreuz mit einem mechanischen Hebelwerk von Hand angetrieben. Sie hatten auch keine Kochvorrichtung. Die Wäsche wurde weiterhin im Kochkessel gekocht. Der Waschprozess ist heutzutage keine Strapaze mehr.

Waschmaschinen sind Hightech-Geräte, die Zeit, Waschmittel, Strom und Wasser sparen. Weil Waschen so einfach geworden ist, wird heute wesentlich häufiger gewaschen, so dass insgesamt doch wieder mehr Energie, Wasser und Zeit verbraucht wird als früher. Die erste Entwicklung einer Waschmaschine geht auf den Regensburger Theologen Jacob Christian Schäffner ins Jahr 1767 zurück; 1797 erhielt der US-Amerikaner Nathaniel Briggs das erste Patent für ein Waschbrett mit Kurbel; 1858 entwickelte Hamilton Smirt eine Trommelwaschmaschine und letztendlich 1901 gelang dem Amerikaner Alva J. Fisher die Entwicklung einer elektrischen Waschmaschine.

Das Waschbrett fand seine Verwendung zudem als Rhythmusinstrument. Es wird vor die Brust gehalten und mit Sticks, Jazz-Besen oder der Hand gerieben. Vorwiegend in den Musikstilen Skiffle, Dixieland und Zydeco wird es eingesetzt, aber auch im Rockabilly. zesa

