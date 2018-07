Anzeige

Junge Ketscherein hilft in Ecuador

Eine Tochter der Kolpingsfamilie Ketsch macht sich in Kürze auf den Weg nach Ecuador für die Zeit von einem Jahr. Nach dem Abitur will sie im dortigen Kolpingzentrum in Portoviejo helfen und örtliche soziale Projekte unterstützen. In eine fremde Kultur eintauchen, Menschen in ihrem Alltag begleiten und in der täglichen Arbeit unterstützen – diese wertvolle Erfahrung machen die Jugendgemeinschaftsdienste als Teil des Kolpingwerkes Deutschland möglich. Im Sinne von Adolph Kolping will der Verband Bewusstsein für verantwortliches Leben und solidarisches Handeln fördern und dabei Verständnis für soziale und globale Verantwortung wecken.

Gerne unterstützt die Kolpingsfamilie ihren Schützling und ist natürlich auf die Berichte über diese Zeit im nächsten Jahr gespannt. Wasser als Samen der Hoffnung – mit Zisternenbau Lebensqualität und Gesundheit schenken. Das ist ein weiteres Projekt, das mit dem Erlös aus dem Sommerfest unterstützt werden soll. Jede gebaute Zisterne aus Spendengeldern ermöglicht den Menschen in Tansania einen besseren Lebensstandard. Höhere Ernteerträge und damit auch mehr Einnahmen, Schulbildung für die Kinder. Projektleiter von Kolping Tansania garantieren den Einsatz der Spendengelder vor Ort. Gerne geben die Sommerfest-Gäste ihren Obulus für die Bewirtung – meist nach oben großzügig aufgerundet.

Sommerfest-Song 2018

Natürlich darf auch ein kleines Unterhaltungsprogramm nie fehlen: Marianne Faulhaber als Vorsitzende hatte einen kleinen Chor um sich geschart zum legendären Sommerfest-Song und einigen lustigen Liedchen drum herum. „Kolpingfest feiern wir – rasend schnell vergeht die Zeit“, so heißt es im Lied. Die Gäste freuen sich schon jetzt auf das nächste Sommerfest – ein schönes Kompliment und ein dickes Dankeschön ging an alle, die vor und hinter den Kulissen mit ihrem Wirken dafür gesorgt haben. mf

