Wasser bleibt gut und günstig

Ketsch.Der Gemeinderat stellte auch den Jahresabschluss 2017 des Wasserversorgungsbetriebes fest und entlastete die Betriebsleitung einstimmig, nachdem Gerd Pfister von einem Jahresgewinn in Höhe von 26 881 Euro berichtet hatte.

Wie der Kämmerer in seiner Funktion als Betriebsleiter ausführte, habe das Wasserwerk Ketsch im betreffenden Zeitraum 691 569 Kubikmeter Frischwasser abgesetzt – über 8000 Kubikmeter weniger als im Jahr davor. Das Jahresergebnis sei aber um rund 4000 Euro besser ausgefallen. Der Eigenbetrieb, der sein Wasser über das Werk Hardt auf Schwetzinger Gemarkung des Zweckverbands Wasserversorgung Kurpfalz bezieht, befinde sich insgesamt in einer guten finanziellen Situation. Und: „Wir werden mit einem hochwertigen Wasser versorgt wie nirgends in der Region“, betonte Bürgermeister Jürgen Kappenstein. Auch nach der Preiserhöhung von 1 auf 1,15 Euro seit Jahresbeginn 2017 sei der Preis im Vergleich günstig.

Aufwendig nachspülen

Wie Gerd Pfister erklärte, sei der Wasserverbrauch nicht beliebig reduzierbar: „Wir brauchen einen gewissen Verbrauch in den Leitungen aus hygienischen Gründen. Sonst müssen wir aufwendig nachspülen.“