Rauswählen musste Christos dieses Mal Alexandra, die wie Lisa aus Team Rot am wenigsten zum gemeinsamen Abnehmergebnis beigetragen hatte. „Natürlich wählt man niemanden gerne raus. Aber die Entscheidung ist mir nicht so schwergefallen. Lisa ist schon eine echte Kumpelin geworden. Mit Alexandra bin ich nicht so recht warm geworden.“

Warm und kalt wird es Christos vor dem Tag des Wiegens – „der schlimmste Tag ever“. „Am Morgen des Wiegens ist das einstündige ,Last-Chance-Workout’ um 5.30 Uhr. Da Ramin gesagt hat, ,wenn du besser als die anderen sein willst, musst du mehr machen’, mache ich schon ab 4.30 Uhr Cardio. Ich will mir auf der Waage nichts vorwerfen müssen.“ „Hauptsache schwitzen“, heißt es dann, mit Hoody und sonst was dreilagig verpackt. „Man lernt Wasser, ganz normale Sachen, so sehr zu schätzen“, sagt Christos. Bild: Sat.1/Martin Rottenkolber

Die Fernsehsendung „The Biggest Loser“ ist jeweils sonntags um 17.45 Uhr auf Sat.1 zu sehen.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 06.03.2018