Wasserstand könnte das Tempo drosseln

Ketsch.Das Entenrennen auf dem Kraichbach geht an diesem Samstag, 13. Juli, in die nächste Runde. Bereits zum zehnten Mal darf jeder, der sein Glück mit den gelben Gummitieren versuchen möchte, so viele Enten, wie er will, zum Wettschwimmen an den Start schicken.

Der Vorverkauf läuft auf Hochtouren – am Samstagmorgen kann man sich noch mal an einem Tisch am Marktplatz die Teilnahme sichern und

...