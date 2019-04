Weg der Hoffnung

KEtsch.Bei der Kreuzwegandacht der Kolpingsfamilie waren Bilder eines Kunstprojektes auf dem Todesstreifen der ehemaligen DDR-Grenzanlage Grundlage. Helga Rey hatte dazu in die St. Sebastiankirche eingeladen. Annette Meixner und Barbara Reuter unterstützten musikalisch, Markus Meixner übernahm die Bildtechnik.

Der in Weimar geborene Künstler Dr. Ulrich Barnickel schuf in seinem Kunstobjekt 2009 einen Skulpturenpark in Anlehnung an den christlichen Kreuzweg. Die Geschichte von Menschen, die für ihren Glauben und ihre Überzeugung einstehen, wurde in Verbindung gesetzt mit Jesu Leidensweg. Bezeugt wird Zivilcourage, Haltung, Mut, Opfer und Verfolgung. Die 14 Stationen eines klassischen Kreuzweges bringen die Passion Jesu ins Bild – Helga Rey baute für die Anwesenden notwendige Brücken zum Verständnis und um eigene Gedanken anzuregen.

Gelernter Autoschlosser

Der Künstler, gelernter Autoschlosser, Schmied und Bildhauer, hatte Skulpturen von teils vier Metern Höhe geschaffen, die abstrakt aber auch sehr eindrucksvoll den Weg säumen. Die ungerechte Verurteilung Jesu, Demonstration von Macht und Unterdrückung der Freiheit, Willkür der Staatsmacht, der unter der Last des Kreuzes fallende Körper Jesu – erniedrigt, weil Menschen die Würde des anderen missachten, ausbeuten. Betrachtet man den ans Kreuz genagelten Jesu, stellt man fest: Der Körper hängt mit dem Brustkorb am Kreuz, also verkehrt herum? Laut Aussage des Künstlers ergab sich das so – vielleicht um der Ungerechtigkeit in der Welt den Rücken zu kehren.

Am Ende aber steht die Hoffnung: Drei Tore müssen dazu durchschritten werden, am letzten Tor hängt die Dornenkrone. Inspiriert von diesem Abend gingen alle nach Hause. mf

