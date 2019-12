Wegen der Feiertage wird nachgefahren

Ketsch.Infolge der bevorstehenden Feiertage über Weihnachten und den Jahreswechsel kann es zu Verschiebungen bei den Müllabfuhrterminen kommen, teilt die AVR Kommunal mit. Diese Abweichungen sind im Abfallkalender mit einem roten Ausrufezeichen markiert. Die AVR-Anlage in Ketsch ist am Dienstag, 24. Dezember, sowie am Dientag, 31. Dezember, für Kleinanlieferer von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

Die Leerungstermine können bis Ende Januar vom regulären Abfuhrtag abweichen. Dabei kann es sich um einen oder auch mehrere Tage handeln. An Heiligabend am Dienstag, 24. Dezember, findet die Abfuhr wie gewohnt statt. Die AVR Kommunal bittet, die Termine im Abfallkalender oder auf der AVR Abfall-App genau zu beachten. zg

