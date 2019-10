Weihnachten auf Marktplatz

Ketsch.Gute Nachrichten erhielt der Handwerker- und Gewerbeverein (HGV) aus dem Rathaus. Der Marktplatz wird Ende November soweit fertig gestellt sein, dass der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr wieder dort stattfinden kann. Letztes Jahr musste die Veranstaltung bekanntlich aufgrund von Baumaßnahmen auf das Gelände der TSG verlegt werden, was an Verantwortliche und Teilnehmer erhebliche logistische und organisatorische Anforderungen stellte.

Deshalb ist man seitens des HGV froh, am ersten Adventswochenende wieder den Marktplatz für den traditionellen Weihnachtsmarkt nutzen zu können. „Wir können zwar bei vielem nicht mehr auf Altbewährtes zugreifen, die neue verbesserte Infrastruktur des Platzes wird uns die Durchführung aber dennoch erheblich erleichtern“, ist sich HGV-Vorsitzender Rainer Fuchs sicher.

Mit eigenem Angebot bereichern

Gewerbetreibende, Vereine und Privatpersonen sind als Teilnehmer willkommen und dazu eingeladen, diese erste Veranstaltung auf dem neuen Marktplatz mitzugestalten und mit ihrem Angebot zu bereichern. Interessierte melden sich per E-Mail an rainer.fuchs@gewerbeverein-ketsch.de oder telefonisch unter 06202/6 94 10. Dass der Weihnachtsmarkt auf dem neuen Marktplatz mindestens genauso erfolgreich sein wird wie bisher, davon sind die Macher aus dem Vorstandsteam der Gewerbetreibenden fest überzeugt. Die Planungen laufen auf Hochtouren, so dass sich die Bürger zu gewohnter Zeit an gewohnter Stelle auf ihren Weihnachtsmarkt freuen können. zg

Freitag, 18.10.2019