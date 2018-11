Weihnachten im Central Kino

Ketsch.Das „Sun Day Movies“-Team lädt am Sonntag, 2. Dezember, um 11 Uhr zum Film „Pettersson und Findus – Das schönste Weihnachten überhaupt“ ins Central Kino ein.

Bei dem alten Mann Pettersson und seinem Kater Findus steht Heiligabend kurz bevor. Eigentlich ein Grund zur Freude. Doch zwei Tage vor dem großen Fest werden die beiden eingeschneit – und das ohne Weihnachtsbaum und Geschenke. Findus befürchtet schon, dass Weihnachten ausfallen könnte. Doch Pettersson hat eine Idee.

Im Anschluss an den Film besteht beim „Treffen der Kulturen“ die Möglichkeit mit Kaffee und Weihnachtsgebäck, interessante Gespräche zu führen, Kontakte zu knüpfen und andere Kulturen von Menschen, die in der Enderlegemeinde leben, kennenzulernen. Alle Interessierten sind willkommen. Der Eintritt ins Central Kino ist an diesem Tag frei. zg

