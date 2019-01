Weil es in der Kur-Pfalz eben einfach schön ist

KETSCH.Tönt es im Dialekt breit: „Genoowed“, weiß der geneigte Gast, dass der „Ketscher Owend (Abend)“ bei Buch- und Manufakturwaren ansteht, der Adresse für Lesbares, Hörbares, Sehenswertes und Genuss in der Enderlegemeinde. Dass man gerne hierherkommt, zeigen die vollen Reihen, die zwischen Regalen und Vitrinen platziert sind und den Blick auf die Präsentation von Gerd Blem und Peter Scholz lenken.

Der Fotograf Scholz hat für den ganz speziellen Abend in seiner Schatzkiste mit alten Aufnahmen des Ortes gegraben, wobei etliche Schwarz-Weiß-Bilder ans Tageslicht kamen, die den Ketscher Gästen eine Reise in die eigene Kindheit ermöglichten. „Guck mal, da sind wir früher geschwommen“ oder „Da ist der kleine Laden, in dem wir als Kind eingekauft haben“ und das unvermeidliche: „Weesch noch?“, als Frage nach dem teilbaren Wissen um die Vergangenheit waren stetig zu hören und sorgten für Einheit zwischen den Besuchern im durchweg „Junggebliebenenalter“.

Rheinhalle allein auf weiter Flur

Kichern und reger Austausch gehörten beim Januar-Event einfach dazu. Aber auch Erstaunen über Bilder vom Bahnhof, die Rheinhalle noch allein auf weiter Flur mit Ansätzen für die Anlage Hohwiese dahinter und vor allem mit dem Blick auf das alte Rathaus und diverse Stadien des Neubaus dahinter.

Als Tüpfelchen auf dem Unterhaltungs-i hatte Gerd Blem sich aufgemacht, Reime zu den Bildern zu verfassen. Diese kamen amüsant daher, ließen Einblicke in Blems eigene Sturm- und Drangzeit zu – etwa, wenn er über Kneipenbesuche sinnierte. Anschaulich skizzierte er sich selbst als „Bu“, unterwegs Dosenwurst in einer Kneipe zu holen, wie er dabei von den Männern im Wirtshaus genötigt wurde etwas zu trinken und dann Daheim das laute Gezeter seiner Mutter auszuhalten hatte.

Am lautesten wurde gelacht, als er den vermeintlichen Streit von Gott und Teufel um das Land zum Besten gab: „Noch viel Hin und Her war‘s dem Gott zu viel und er bot dem Teufel an: B’halts. Liest man das, klingt es wie Pfalz.“ Doch habe es Gott an einer Stelle so gut gefallen, dass er dort selbst Hand anlegen wollte und öfter eine „Kur“ zur Erholung von des Teufels Machenschaften machen wollte: Die Kur-Pfalz war geboren und ist demnach von Gott verwöhnt.

Blem sprachs und hatte die Befürworter auf seiner Seite: „S’iss einfach schön hier“, war man sich schnell einig. Im Wechsel zeigte Scholz die Bilder, die er kurz erklärte, bevor er spielerisch Blem den Verbalball zuspielte, was den Charakter einer Unterhaltung vorgab. Floskeln wie „Ein Mann mit einer Hilde, geht in de Wilde“ bezogen sich auf Fotografien des Gasthauses „Zum Wilden Mann“, das im Volksmund „De Wilde“ betitelt wurde.

Apfelmost und „Ketscher Spieß“

Diesen Spruch kannte jeder, es wurde also herzhaft gelacht. Und weil‘s so schön war mit Apfelmost und „Ketscher Spieß“, einer Kreation aus Hartwurst, Schwartenmagen und Pickels, zeigte Fotograf Peter Scholz am Ende noch die Bilder, die in der dritten Auflage des Jahreskalenders „Alte Ketscher Geschäfte“ zu finden sind.

Krönender Abschluss war ein selbstgedichtetes Lied zur Melodie vom „Ketscher Schlippl-Lied“, das Avancenpotenzial auf eine neue Ketscher Hymne hat: „Isch leeb sow geern in Ketsch am Rhei, s’isch schää bei uns im Ord, doo bleiwisch mei ganz Leewe lang, do bringd misch nimmand fod.“ In diesem Sinne darf man auf den nächsten „Ketscher Owend (Abend)“ bei Michelfelders gespannt sein. zesa

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 21.01.2019