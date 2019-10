Weinprobe und badisch-humorvolle Würze

Ketsch.Die CDU widmete sich beim Ausflug der Welt der Kräuter, Gewürze und des Weines. Auf der Kaiserstuhl-Tour durch Vogtsburg, Sasbach und Kappel-Grafenhausen genossen die Christdemokraten die Landschaft und tauschten sich über die Tagespolitik der Gemeinde aus.

Im voll besetzten Reisebus ging es ins idyllische Dorf Burkheim, wo Renate Schmidt ihren Kräuterhof betreibt. Was 1979 als kleiner Marktstand in Freiburg begann, ist heute ein Betrieb, der seine Gewürzkompositionen und Tees sogar bis nach Japan versendet. Die CDU-Freunde erhielten eine badisch-humorvolle Einführung in die Kräuter- und Gewürzwelt. Im Nachbarort Sasbach erklang nach einer Führung durch den Holzfasskeller der Winzergenossenschaft und einer Weinprobe alsbald traditionelles Liedgut, darunter das Badnerlied. Auch um Politik ging es, so nutze der Vorsitzende Tobias Kapp die Fahrtzeit, um von den Neuerungen im Ortsverband zu berichten. Er sprach auch das geplante Kieswerk im Gewann Entenpfuhl an, gegen das die CDU nicht zuletzt wegen der potenziellen Gefahr für das Grundwasser bereits öffentlich Stellung bezogen hatte. zg

