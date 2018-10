Weiter Blick über den Pfälzer Wald

Ketsch.Aus den vielen Berghöhen, die man gut von Ketsch aus in Richtung Pfalz sehen kann, ragt eine besonders hervor: die Kalmit. Die mit 673 Metern höchste Erhebung des Pfälzer Waldes lockte acht Wanderfreunde der TSG zur Tour vom Parkplatz hinter Alsterweiler aus, auf diesen zentralen Aussichtpunkt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mit seinem weiträumigen Blick über das obere Rheintal der Metropolregion wurden die Wanderer für die Mühe des Aufstiegs belohnt. Die Ludwigshafener Hütte animierte zur Einkehr und stillte Hunger und Durst. Alle Wanderfreunde sind eingeladen, an einer Tour am Samstag, 20. Oktober (Abfahrt 9.30 Uhr ab TSG), in die Neustadter Haardt zum Weinbiet teilzunehmen, so die Mitteilung weiter.

Die Tour führt vom NW-Haardter Sportplatz über die Ruine Wolfsburg zum Weinbietgipfel mit Einkehr im Weinbiethaus. Der 12 Kilometer lange Weg endet in der Waldschänke am Haardter Sportplatz. Eine Vorbesprechung findet am morgigen Dienstag um 19 Uhr im TSG-Clubhaus statt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 15.10.2018