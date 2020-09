Weitere Helfer für Säuberungsaktion

Ketsch.Es sind noch weitere Unterstützer für die Säuberungsaktion „Rhine Clean Up“ am Rhein-Ufer willkommen, teilt der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen mit. Für Samstag, 12. September, hat die Initiative Rhine Clean Up wieder zum großen Müllsammeln am Ufer des Rheins aufgerufen. Zu den bisher angemeldeten 216 Gruppen gehört in diesem Jahr auch der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen. „18 Teilnehmer sind bisher dabei“, sagt Sprecher Nikolaus Eberhardt und freut sich über die positive Resonanz.

Die Aktion in der Enderlegemeinde startet um 10 Uhr und geht etwa zwei Stunden. Treffpunkt ist die ortsnahe Panzerrampe. Müllsäcke und Greifzangen werden gestellt.

Eine Anmeldung ist per E-Mail an nick.eberhardt@gruene-ketsch.de möglich oder kann darüber hinaus unter https://www.rhinecleanup.org/en/rhinecleanup/bundnis-90-die-grunen-ov-ketsch erfolgen. Auch Helfer, die spontan vorbeikommen wollen, seien natürlich willkommen. zg

