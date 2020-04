Welch wunderbarer Mond

Ketsch.Die Damen, die sich in der Hausfrauengemeinschaft regelmäßig sehen, viel unternehmen beispielsweise bei Ausflügen in die nahe und ferne Umgebung, müssen acht geben, dass ihnen ihre Chefin Ingrid Maldet nicht abhandenkommt.

Letztgenannte Vorsitzende hat nämlich womöglich ein neues Hobby für sich entdeckt. Neuerdings ist sie als Himmelsguckerin aktiv. „Ich habe am 8. April um 5 Uhr in Ketsch, von meinem Schlafzimmerfenster aus den Mond fotografiert. Da ich gelesen hatte, dass der Mond um diese Zeit besonders deutlich zu sehen ist“, schrieb sie als E-Mail-Begleittext zu ihrem Foto – übrigens lieben Dank für die Zusendung.

Das Phänomen des Supermonds tritt auf, wenn der Mond auf seiner Umlaufbahn der Erde besonders nahe kommt und gleichzeitig Vollmond ist. Dann sehen wir den Satelliten so groß wie sonst nie – der Mond kommt dann bis auf 356 906 Kilometer an die Erde heran und kommt einem außergewöhnlich mächtig vor. Ob sich Ingrid Maldet derweil nach der Corona-Krise wieder um ihre Damen kümmert oder weiter in die Sterne schaut, muss sie selbst gefragt werden. mab

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 14.04.2020