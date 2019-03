Welt zwischen Mittelalter und Moderne

Ketsch.Der Speyerer Reisejournalist Michael Stephan begeisterte die Senioren beim Altennachmittag im Haus der Begegnung mit seiner Diaschau über das Sultanat Oman. „Eines der schönsten Reiseländer der Welt, ausgezeichnet durch intensive Naturschönheit, vielfältige Landschaften mit zerklüfteten Gebirgen, fast menschenleeren Wüsten, endlosen Sandstränden, Sonne das ganze Jahr über, gastfreundliche Menschen, eine reiche Kultur, faszinierende Architektur und einzigartige Basare“, fasste Michael Stephan zusammen.

Die beste Reisezeit sei im Oktober und November, Reisejournalist Stephan selbst weilte im vergangenen Jahr mit einer Reisegruppe dort. „Die Welt ist wie ein Buch, wer nicht reist, hat nur eine Seite gelesen“, meint er. Nach rund siebenstündiger Flugzeit habe die Gruppe die arabische Halbinsel erreicht. Sultan Qabus Ibn Said Al Said habe während seiner 40-jährigen Regentschaft Oman zu einer blühenden Landschaft gemacht. Das Land sei in keinen Krieg verwickelt gewesen, es gebe quasi keine Kriminalität, Bildung werde sehr gepflegt, es gebe eine kostenlose Vorschule und überall seien fröhliche Kinder zu sehen. 95 Prozent der Kinder im Oman wollten aufs Gymnasium und sähen eine gesicherte Zukunft vor sich.

Die Einheimischen begegneten den Touristen weltoffen und freundlich, überall sei es piksauber. „Man könnte vom Boden essen“, sagte Michael Stephan. Ungeputzte Autos würden dort sogar angezeigt. Oman sei mit 4,5 Millionen Einwohnern so groß wie Deutschland, 80 Prozent sei Wüste. Rundherum befinde sich eine Blütenpracht, wie Granatapfel oder Wolfsmilch für medizinische Zwecke, Datteln schmeckten frisch von der Palme fantastisch. Auch Papayas und Bananen würden dort prächtig gedeihen.

In der Hauptstadt begegne dem Besucher ein Mix aus Tradition und Moderne, jedoch ohne pompöse Wolkenkratzer. Dort erinnere der alte Stadtkern mit Häusern aus dem 18. Jahrhundert an die Blütezeit der einst berühmten Hafenstadt. Bei Besichtigung der mächtigen Moschee von Sultan Qabus mit Gebetsraum für 20 000 Personen müsse angemessene Bekleidung berücksichtigt werden. Auch hier herrsche peinliche Sauberkeit.

Beim Blick in Richtung der Decken gerate der Betrachter ins Staunen über den in 14 Metern Höhe schwebenden, 8000 Kilogramm schweren Kronleuchter aus Swarowski-Kristallen – da nehme man vorsichtshalber ein wenig Abstand. Die Mädchen zeigten sich in der Moschee andächtig im Gebet, während die jungen Burschen nebenan lächelnd vermutlich Unsinn im Kopf hätten. Laut Verfügung habe jeder Ort eine Moschee und eine Krankenstation zu unterhalten.

Wunderwelt für alle Sinne

Im Stadtteil Mutrah offenbare sich auf dem Basar eine Wunderwelt für alle Sinne. Es dufte herrlich nach Gewürzen und Ölen, und auch Erinnerungsstücke würden hier in Hülle und Fülle feilgeboten. Weihrauch komme eine besondere Bedeutung zu und je heller die Ware sei, desto besser sei die Qualität, berichtete Michael Stephan.

Sehenswert sei der Sultanspalast mit dem Wappen aus gekreuzten Schwertern und Krone – es biete sich ferner ein Ausblick bis zum Meer. Im Hintergrund zeuge eine mächtige Raffinerie vom Reichtum des Landes.

Das neue Opernhaus aus italienischem Marmor sei 2011 eröffnet worden. Hier gäben sich internationale Stars ein Stelldichein, und die 1100 Plätze seien bis ins Jahr 2021 ausgebucht. Die Reisegruppe habe auch das Geschehen in einigen Oasen bei rund 40 Grad im Schatten erlebt. Wer seine Füße zum Abkühlen in einen Wasserlauf getaucht habe, habe die Fußpflege von unzähligen knabbernden Fischlein erdulden müssen.

Der Speyerer Michael Stephan beendete seinen Bildervortrag über Oman mit einem fulminanten Sonnenuntergang hinter Palmen und schürte damit die Lust auf den nächsten Urlaub. Bild: Gehres

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 29.03.2019